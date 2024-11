Maxime Lopez: "Potevo andare a Napoli con Garcia, sarebbe stata la città perfetta"

Maxime Lopez, ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina e attualmente al Paris FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Garcia? Siamo sempre rimasti in contatto. Quando è andato al Napoli abbiamo parlato di un mio possibile trasferimento. Io stavo facendo bene e quella sarebbe stata la città perfetta per me. Ma alla fine disse che avrebbe pensato a un altro profilo. Per come è terminata l'avventura è stato meglio accettare Firenze".