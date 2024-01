Mazzarri anticipa la domanda in conferenza: "Il quarto posto è a 5 punti..."

Walter Mazzarri ha voluto ricordare che il quarto posto è ad appena 5 punti, interrompendo la premessa del giornalista per formulare la sua domanda.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha voluto ricordare che il quarto posto è ad appena 5 punti, interrompendo la premessa del giornalista per formulare la sua domanda.

Il quarto posto è lontano. Mazzarri interrompe la premessa della domanda: "Io non guardo più, ma mi dicono che siamo a 5 punti con 19 partite da giocare". Come entra nella testa dei giocatori in un momento così difficile? Ci sono stati anche scontri tra agenti. "Dico una cosa strana: ho goduto a stare in ritiro, almeno potevo vederli e parlare alla squadra, quando sono arrivato erano tutti big-match e sto male quando si deve usare solo la lavagna. Agenti? Io tendo a parlare col giocatore, a farli allenare bene, poi siamo in mano ai procuratori ma loro devono staccare la testa e conta la maglia, aiutare il compagno, conta solo il Napoli. A Kvara, all'altro quando tornerà, dirò le stesse cose. Quando si entra da quel cancello conta solo la maglia, il resto mi isolo e non mi interessa".