Mazzarri, l’ex tattico: “Ha studiato molto, non è difensivista! Vi spiego la sua idea di calcio”

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Diddi, match analyst di Walter Mazzarri a Cagliari, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Mazzarri lo conosco bene, c’ho collaborato per tanto tempo, mi ha sempre raccontato dell’esperienza di Napoli che è stata la più bella della sua vita. Ha studiato molto quando è stato fermo, a Cagliari ha difeso a quattro, sa benissimo che la rosa del Napoli è costruita per la difesa a quattro, poi magari può anche fare qualche adattamento, ma solo in corso d’opera. Credo che porterà molto più vicino alla porta Kvara, se lo preserva da compiti difensivi sa che può essere molto più efficace in fase realizzativa.

Come difende sui calci d’angolo? Il più delle volte Walter difende a zona.

Uscita dal basso? Mazzarri lavora in maniera codificata a livello di tattica, soprattutto in funzione dell’avversario. Poi può andare lungo anche con il lancio su Anguissa o Osimhen, rischia il meno possibile e se c’è fa fare un lancio lungo lo fa tranquillamente. Raspadori è un giocatore che piace, sarà valorizzato, credo che possa giocare in un 4-2-3-1 e farlo giocare da prima o seconda punta. Lindstrom sarà un’alternativa a Politano perché al centro c’è già parecchio materiale visto che ci possono giocare anche Zielinski, Lobotka ed Anguissa. Sono convinto che il danese troverà più spazio con Walter rispetto a Garcia. La riconquista immediata del pallone? Mazzarri ama riconquistare il pallone alto, non gli piace che gli venga attribuita una fama di difensivista”.