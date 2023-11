Mazzarri non ci sta: "Scudetto? Che senso ha parlarne, conta tornare a vincere"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato a più riprese sul discorso Scudetto.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato a più riprese sul discorso Scudetto.

Che obiettivi si è posto? La vetta è lontana?

"Quando subentri non puoi pensare agli obiettivi, pensi alla morte alla partita seguente, migliorare la squadra, creare entusiasmo, lottare nei 90 minuti e poi tirare le somme, io la penso così. Pensiamo a risolvere i problemi nella squadra, conta questo, la prima verifica è domani, una partita difficile per il tipo di calcio che fa che non è facile per nessuno. Sono fisici e ti aggrediscono, è una raccolta dati e poi sarò più preciso. Io la vedevo in tv, se non alleni le squadre non hai la percezione del singolo giocatore e del ruolo".

Nella testa dei giocatori è ancora possibile pensare allo Scudetto?

"Se non vinci... pensiamo a vincere, l'ultima si è persa, siamo a -10 dalla vetta, che senso ha fare proclami e pensare allo Scudetto. Ora c'è una squadra difficile, poi guarderemo".