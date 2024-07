Mazzarri-Persepolis, l'agente Pingiori: "Nessun dietrofront. Non abbiamo trovato l'accordo"

vedi letture

"E soprattutto, Walter Mazzarri non è stato scavalcato da nessuno".

"Non c'è stato alcun dietrofront. E soprattutto, Walter Mazzarri non è stato scavalcato da nessuno". Questo il messaggi diretto di Roberto Pingiori, agente della Eracle Sport L.T.D, ha condotto la trattativa che avrebbe portato l'ex allenatore del Napoli sulla panchina del Persepolis, società calcistica iraniana di Teheran che gioca nella massima serie. "Abbiamo fatto il possibile per portare a termine il tutto. Semplicemente - spiega Pingiori ai microfoni di Gianlucadimarzio.com - non abbiamo trovato l'accordo economico. Futuro? Stiamo valutando delle nuove opportunità insieme a Walter".

Dopo l'addio al Napoli, l'approdo di Mazzarri al Persepolis sembrava cosa fatta. "Ci siamo seduti a tavolino. Io, Walter, Reza Darvish e Hossein Badamaki (rispettivamente presidente e vice presidente del club, ndr). È intervenuto anche Kioumars Hashemi, ovvero il Ministro dello Sport iraniano, per darci una mano a chiudere la trattativa - aggiunge Pingiori - ho condotto l’operazione da solo. Senza l'ausilio di intermediari. Ci siamo fatti dare una mano dai traduttori italiani, nulla più".

Mazzarri non sarà l'allenatore del Persepolis. "Ci siamo lasciati in ottimi rapporti. E anzi - aggiunge l'agente - la società aspettava l'ok di Walter per iniziare il calciomercato". Una decisione forte quella del club. Che conferma (ancora una volta) la grande volontà di portare Walter in Iran. "Non abbiamo trovato l'accordo e abbiamo consigliato alla società di muoversi verso un'altra direzione". Dopo una lunga trattativa, durata complessivamente tre settimane, Mazzarri e la società si lasciano in ottimi rapporti. E il Persepolis decide di affidare la panchina a Juan Carlos Garrido. Allenatore che probabilmente potreste ricordare per il suo passato al Villarreal dal 2001 al 2011.

La questione è molto chiara. Mazzarri chiedeva un contratto biennale. Il Persepolis, invece, proponeva un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di... "Vittoria del campionato. Assieme alla conferma ci sarebbe stato un adeguamento del contratto. Siamo stati molto disponibili. Ma la nostra idea era comunque lontana dalla proposta". Mazzarri scruta. Valuta e ragiona. In attesa della prossima sfida.