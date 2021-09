Mazzarri ricorda i tempi di Napoli: "4 anni memorabili, so che la gente lì mi stima"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Walter Mazzarri ha parlato anche del suo ritorno a Napoli da avversario: "Mi concentro sulla partita, non mi aspetto nulla: so che mi stimano, a Napoli sono stati quattro anni memorabili, ma la mia testa è solo al Cagliari. Gli azzurri sono una macchina da guerra e si divertono a vincere le partite, noi dobbiamo mettere loro il bastone tra le ruote", le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.