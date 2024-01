Mazzarri s'infuria: "Mai giocato a 5 col Monza, ho sentito cose assurde!"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri s'è soffermato a lungo sull'atteggiamento tattico avuto contro il Monza.

E' ipotizzabile un cambiamento tattico? O col Monza la difesa a 5 apparteneva al momento? "Non sono d'accordo con la difesa a 5, i meccanismi erano gli stessi. Si è giocato bene con 5-6 palle gol. Se le cose non fossero andate bene, avremmo giocato a 5, ma col Monza abbiamo terminato 4-2-4. Scivolamento Zerbin? Avrei dovuto parlare perchè ho sentito tante cose in settimana. Noi abbiamo giocato bene, creato tantissimo, chiudendo col 4-2-4 con Gaetano e Anguissa mediania, 4 attaccanti. Lo sforzo per vincerla c'è stato, l'occasione di Gaetano è come quando si creavano occasioni con Cavani, Lucarelli. Gli assist ci sono stati, per Kvara da Raspadori, per Gaetano da Simeone, ma in questo momento non entra mai ma gli ho detto avete giocato bene e se continuerete così ne vincerete tante. Spero la squadra crei sempre le stesse palle gol e poi fioccheranno i gol.

Tutta la settimana ho sentito cose assurde, saprò io come li ho messi in campo? Vi devo far vedere i filmati? Ve l'ho spiegato. Dopo 23 anni sul campo saprò cosa ho fatto. Un momento a 5? Mai. Zerbin è un'ala destra, ha fatto tutta la fascia come fa Politano quando sta bene, come anche l'anno scorso contro squadre a 5, rientrava anche Kvara mentre Kvara rientra meno con me perché ho creato dei meccanismi. Io vi spiego tutto, ho sentito una serie di bischerate. E se non siete contenti ve le faccio vedere col video. Zerbin ha avuto tante palle gol, significa che faceva l'attaccante. Non s'è giocato a 3! Ci abbassavamo a 5 perchè se sei in 4 quando ti attaccano, Di Lorenzo entra dentro perché Mario Rui prende il quinto".