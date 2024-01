Mazzarri si difende: "Media punti più bassa? Un conto è affrontare l'Empoli ed un altro l'Inter..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulla sua media punti

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulla sua media punti (bassissima ed addirittura inferiore a quella del predecessore): "Io non la vedo mai. Non si possono confrontare le partite, se giochi con l'Empoli o con la prima in classifica o col Real. Non voglio entrare in questo discorso. Io vedo la prestazione.

Subiamo sicuramente meno contropiedi, meno gol, è più compatta, per me gioca molto bene, schiaccia l'avversario, abbiamo fatto bene anche con l'Inter ma manca la finalizzazione. Col Monza siamo arrivati davanti al portiere almeno 5-6 volte. Creando così e subendo poco si può fare solo bene, ma mancano 7-8 titolari, bisogna stringere i denti e non essere neanche così pignoli su qualcosa che non va. Ovviamente poi il pareggio ha cambiato i giudizi, se fosse entrata una di quelle occasioni saremmo qui a dire bravi".