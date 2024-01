Mazzarri su Kvara: "Va tutelato! Subisce di tutto a palla lontana e lo fanno innervosire"

Walter Mazzarri è stato chiamato in causa su Kvaratskhelia e la necessità di tutelarlo dal gioco falloso degli avversari.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato chiamato in causa su Kvaratskhelia e la necessità di tutelarlo dal gioco falloso degli avversari.

"E' brutto vedere falli a palla lontana con la tecnologia, il pallone è da un lato e lui subisce fallo dall'altro. E' lampante. Poi lui fa una mezza reazione e viene ammonito. Kvara ne subisce di tutti i colori per farlo innervosire. Lo stesso accade per Osimhen. E' un tema che andrebbe approfondito, noi parliamo di lui ma probabilmente anche per gli altri campioni c'è bisogno di tutela altrimenti torniamo agli anni miei dove il giocatore più importante prendeva una gomitata in faccia per iniziare".