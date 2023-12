Mazzarri su Natan a sinistra: "E' l'unico che può giocare lì in attesa dei terzini"

Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulla fase difensiva e l'impiego di Natan a sinistra in attesa del ritorno di Mario Rui.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulla fase difensiva e l'impiego di Natan a sinistra in attesa del ritorno di Mario Rui.

Hai parlato di ridare un'anima alla squadra, manca? Sui gol subiti: Natan sta dando le risposte giuste a sinistra?

"Contano i tempi nel calcio, l'anima conta sempre nel calcio, sia quando ne parlavo 14 anni fa che adesso. I ragazzi mi hanno fatto capire che con me danno l'anima, stanno iniziando a dare l'anima, l'importante è essere convinti di ciò che propone l'allenatore. Lasciamo perdere il passato, vedo un forte legame verso di me, sapete che io ci parlo anche singolarmente e stiamo iniziando un percorso. Al primo posto c'è l'anima, la squadra, la voglia di non soccombere.

Fase difensiva? Il calcio è cambiato da quando c'ero io qui, l'anno scorso al di là di giocare bene, la fase difensiva era stare corti e non farli ripartire, i contropiedi ci saranno sempre ma arrivavano in modo diverso. Sto lavorando in questo aspetto. Qualcosina s'è già visto, il primo tempo con l'Inter la squadra ha fatto molto bene, la squadra non ha concesso una ripartenza tranne che sul gol. Meritavamo noi per quanto creato ed a fine primo tempo dovevamo stare noi in vantaggio. Su Natan a sinistra... se avrò tempo è l'unico che può farlo in assenza dei terzini. A differenza di Jesus è più giovane, fisico, ha intraprendenza, ha gamba per accompagnare di più l'attaccante".