Mazzarri su Simeone: "L'anno scorso titolare solo in Napoli-Milan 0-4. Vi dico come scelgo..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato a più riprese sul poco impiego per Simeone.

Ha visto un po' giù il Cholito?

"Sta benissimo, è allegro, gioca e non gioca è sempre uguale, si vede che è figlio di un allenatore, è prezioso per lo spogliatoio, per come si allena. Ci ho parlato martedì per capire, era sereno, tranquillo. Poi come tutti vorrebbe giocare di più, ma non lo fa neanche vedere tanto, meglio di così non posso aspettarmi".

I centrocampisti non segnano, meglio quindi la profondità di Simeone e non uno da manovra come Raspadori?

"No, le mezzali si inseriscono, poi magari segneranno, l'importante è arrivarci. Con la Roma non si sono visti inserimenti, col Monza si sono rivisti. Sceglierò di volta in volta in base alla partita, come giocano gli avversari. Se uno squadra gioca a zona è un conto, se gioca uomo contro uomo è un'altra... sai quanto stiamo davanti al video? Li reputiamo forti entrambi, l'avete visto quando c'era Osimhen ritentando Osimhen con Raspa e col Cagliari ha pagato e si è vinto"