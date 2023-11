Mazzarri sulla gerarchia tra Meret e Gollini: "Deciderò di volta in volta"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Napoli, il tecnico azzurro Walter Mazzarri ha parlato del recupero di Alex Meret.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Napoli, il tecnico azzurro Walter Mazzarri ha parlato del recupero di Alex Meret: "In Coppa Italia giocherà sicuramente l'altro portiere, in campionato e in Champions vediamo. Gollini è un ottimo portiere e con l'Atalanta ha fatto bene. Deciderò chi gioca di volta in volta, anche se nella mia carriera ci sono sempre stati un primo e un secondo portiere".