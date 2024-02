Mazzarri surreale: "Confusione? No, squadra più o meno come l'anno scorso ma gli altri si chiudono"

Walter Mazzarri come ultima domanda ha replica alla delusione dei tifosi, stufi anche della confusione di moduli e uomini.

50mila tifosi delusi anche per la tanta confusione di moduli e uomini, cosa ti senti di dirgli? "Confusione nei moduli non sono d'accordo, sui risultati sono più incavolato di loro. Mi sento napoletano e sto peggio di loro, ma devo anche esserer razionale e non mi sembra che la partita sia sta così schifosa. Dite Mazzarri contropiedista, ma non sono stato dietro per ripartire. Se la squadra fa più o meno le cose dell'anno scorso, difesa alta, schiaccia l'avversario, ma non riesce solo a fare gol perché gli altri si chiudono bene e non siamo lucidi. Si deve vedere tutto, c'è il 77% di possesso, ma se è tutto da buttare hanno ragione queste persone, che dirvi. Il Napoli ci sta provando, se ci fosse un ragazzo che si tira indietro direi al presidente di metterlo fuori rosa, ma non è così. La poca lucidità non dipende dall'impegno".