Mazzocchi alla Rai: “-7 dal 4° posto? Non dobbiamo distrarci. Sul ritorno di Osimhen.."

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni de 'La Domenica Sportiva' dopo la sconfitta contro il Milan: "Abbiamo poco da recriminarci, la squadra ha giocato una buona gara anche dopo il gol che ci poteva tagliare un po' le gambe. Meritavamo qualcosina in più, sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile contro una squadra con giocatori importanti. Il -7 dal quarto posto? Non dobbiamo distrarci e cercheremo di fare più punti possibili".

Sui cambi di modulo: "Il mister ha preferito, in alcune occasioni, metterci a 3 dietro per non subire troppi gol, questa comunque è una squadra abituata a giocare a 4 ed è normale che anche durante un match si possa cambiare modulo".

Sul ritorno di Osimhen: "E' un giocatore importantissimo, ma tutta la squadra lo è, fiducia e compattezza stanno ritornando. Anche contro il Milan abbiamo fatto una prestazione buona. Se si rimane attaccati al ricordo dello scorso anno si sbaglia, ci sono volti nuovi e un allenatore nuovo che dobbiamo seguire in tutti modi per provare a portare a casa quanti più punti possibili"