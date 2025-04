Mazzocchi ha svelato il vero motivo per cui usa i social

vedi letture

Pasquale Mazzocchi si è raccontato in un'intervista al sito ufficiale del Napoli. Social? Li uso. Il calcio di oggi è fatto anche di questo, bisogna prendersi il bello e il brutto di ogni situazione. Mi piace dare consigli ai giovani e cercare, tramite le mie esperienze, di non farli mollare mai nei momenti negativi, che nel calcio sono tanti. Ma questo vale per molti sport.

Io allenatore? Non ho ancora le idee chiare, ma so da dove sono partito. Da dove vengo io ci sono molti giovani che si perdono anche per cose banali come amicizie sbagliate o la famiglia. La mia è stata attenta e i miei fratelli mi hanno sempre aiutato e non mi hanno fatto mai mollare. Se io posto qualcosa, lo faccio anche per mandare messaggi importanti e positivi".