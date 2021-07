Mazzola: "Insigne mi esalta! Mai dire che l'Italia è favorita"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Sandro Mazzola, vincitore dell'Europeo 1968: "Valcareggi nella finale del 1968 gettò le basi per quello che poi fu anche l'Italia del Messico del 70. La Spagna di ieri? Molto bella! Oltre alla tecnica devi avere la testa per farlo. Mai dire che siamo favoriti per la finale, mai! I favoriti devono essere sempre gli altri. Anche se ieri mi ha emozionato questa squadra. Nazionale senza blocchi? Il mondo del calcio è cambiato, può essere uno dei fattori determinanti. Insigne mi piace tanto quando parte palla al piede mi dà emozione, sono rimasto ad un calcio dove la palla si dà anche di esterno ed Insigne è uno di quelli che esalta".