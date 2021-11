Mazzola: "Meglio Insigne che Dybala per l'Inter. Osimhen mi fa perdere il sonno"

Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, ha parlato di Lorenzo Insigne a Kiss Kiss Napoli: "Se dovessi scegliere uno tra lui e Dybala opterei per il calciatore del Napoli. Lorenzo farebbe al caso dell'Inter anche se l'argentino è un giocatore di altissimo livello. Luciano Spalletti è un allenatore che mi piace tanto, l'ho sempre difeso perché è davvero detto. Premesso questo, dico anche che domenica, in occasione della partita tra l'Inter e il Napoli, lo castigheremo". Poi parlando di Inter-Napoli ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di una vittoria contro i partenopei altrimenti addio scudetto. Qualora superassimo il Napoli invece avremmo ancora delle possibilità di rientrare in corsa. La compagine di Spalletti non è da sottovalutare. C'è quel centravanti lì, Victor Osimhen, che è davvero fortissimo. Mi fa perdere il sonno. Ogni volta che tocca il pallone riesce a stupirmi; è sorprendente".