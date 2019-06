Mazzoleni spiega: "Hamsik? Non è questione di antipatia ma di empatia, lui è una persona perbene"

Paolo Silvio Mazzoleni, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha parlato della sua antipatia per Hamsik svelata in una recente intervista: “Non è questione di antipatia nei confronti di Hamsik, calciatore corretto e persona perbene. E’ questione piuttosto di empatia: è umano avere più empatia verso alcuni e meno verso altri. Anche con Berardi, ad esempio, avevo meno empatia ma ciò non vuol dire che nutrissi sentimenti negativi. Ho sempre rispettato Hamsik così come ogni altro calciatore”.