McTominay a Dazn: "Non conta il ruolo, l'importante è essere efficace”

Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Conte ha detto in conferenza che Marassi è uno stadio un po’ all’inglese, effettivamente così mi sembra. Ma l’importante per noi oggi è prendere i tre punti”.

E’ cambiata la tua posizione in campo da inizio stagione? “Sì, il mio ruolo è cambiato. In una squadra devi capire il tuo ruolo. Non importa se giochi più avanti o più indietro. Per me è importante essere efficace, creare occasioni, fare gol e proteggere la difesa".