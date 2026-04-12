McTominay ci crede ancora: "Nulla è finito per lo scudetto. Queste gare per noi sono difficili"

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Ad evitare la sconfitta è il solito Scott McTominay, che segna all'ora di gioco e pareggia i conti.

Il Napoli rincorsa verso il primo posto. Gli azzurri pareggiano al Tardini 1-1 e sprecano un'occasione di mettere pressione all'Inter. Ad evitare la sconfitta è il solito Scott McTominay, che segna all'ora di gioco e pareggia i conti. Queste le parole del centrocampista del Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita:

In spogliatoio avete parlato dello Scudetto?

“Nulla è ancora finito per quello che sappiamo. Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente. Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono e questo è uno di quelli”.

Quanto è dura stare ad aspettare e vedere l’Inter?

“Per noi queste partite sono difficili, se non gli avessimo regalato un gol le cose sarebbero state diverse. Dobbiamo continuare ad allenarci come al solito, questo è il calcio. L’ambiente difende con la squadra poi e bisogna di scomporre gli avversari, abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma non è bastato”.

Ci hai mai più ripensato a come sarebbe andata senza infortuni?

“A caldo si dicono cose più vere, e per me era vero quello che ho detto dopo San Siro. Abbiamo avuto tanti infortuni, e per competere su più fronti abbiamo bisogno di giocatori. Abbiamo un grande gruppo, non piangeremo su come è andata questa stagione e vedremo cosa succederà. Fa parte del gioco. Ha giocato e sfruttato le proprie opportunità anche chi prima ha giocato meno, sarebbe potuta andare in un altro modo”.