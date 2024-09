McTominay dopo il gol in nazionale: "Siamo un grande gruppo, errori ci hanno condannato"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha subito segnato in nazionale e a fine partita ha parlato ai media presenti dopo il ko per 3-2 contro la Polonia in Nations League: "I tre gol che abbiamo subito sono frutto di errori collettivi. Sono sempre i dettagli nel calcio a fare la differenza in una partita. Sono sicuro che i risultati arriveranno, siamo un grande gruppo, ora dobbiamo solo metterci alle spalle questa partita, lavorare e capire gli errori da non ripetere più. La prestazione è stata buona, ma lo ripeto gli errori ci hanno condannato" ha concluso.