McTominay, l'ex compagno Macheda: “Che colpo, sorpreso dall’addio al Man Utd”

Federico Macheda, meteora cresciuta alla Lazio e passata anche dal Manchester United, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di TMW

Federico Macheda, meteora cresciuta alla Lazio e passata anche dal Manchester United, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di TMW, con cui ha parlato anche della sua esperienza ai Red Devils e dei compagni avuti proprio con Sir Alex Ferguson. Uno di questi è Scott McTominay, colonna del Napoli attualmente capolista in campionato: “Lo seguo, è davvero interessante. Ci sono molte sorprese, è un piacere seguire questo campionato. Ogni gara ha la sua storia e ci sono varie squadre che stanno facendo bene. Se dovessi dire una favorita non saprei esprimermi, le rose più forti lo sappiamo quali sono ma abbiamo capito che sarà un campionato equilibrato”.

Ovvero? Le rose più forti... per lo scudetto?

“L’Inter e il Napoli, e poi l’Atalanta che è molto attrezzata. Ma anche Juventus, Milan, e soprattutto Fiorentina e Lazio stanno sorprendendo. Poi sarà difficile arrivare fino in fondo ma non si sa mai, il calcio è imprevedibile”.

In testa c’è il Napoli. Un giudizio?

“Con Conte ha cambiato marcia. Quando hai uno come lui, sai che i risultati arrivano. Non è facile perché Napoli p una piazza particolare con tanta passione, ma il lavoro che ha fatto Conte finora è ottimo. Il Napoli l’anno scorso aveva fatto una stagione faticosa, e per averlo rimesso primo in classifica dopo una stagione del genere gli va dato onore. Si vede il lavoro svolto in estate e che continua a fare”.

Peraltro ha giocato con McTominay a Manchester. Che colpo è stato?

“Scott l’ho conosciuto quando era piccolo. Io ero in prima squadra e lui nelle giovanili, lo conosco bene. È un ragazzo cresciuto tanto, anche negli anni duri dello United è stato uno dei pochi ad avere un rendimento importante. La sua partenza da Manchester mi ha sorpreso, ma il Napoli ha fatto un acquisto importantissimo. Sono felice per lui e per il calcio italiano”.