McTominay sulla lingua: "Spero di imparare presto il napoletano, l'italiano è difficile"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato sul canale YouTube ufficiale del club azzurro e tra i vari temi ha parlato anche dell'ambientamento e dell'aspetto della lingua. Queste le sue parole:

"L’italiano non è facile da seguire perchè... Io parlo veloce ma quando sento parlare in italiano le persone parlano davvero veloce ed è difficile capire esattamente quello che dicono. Ma con il passare del tempo, nelle ultime due o tre settimane, ho imparato qualcosa durante le sessioni di allenamento, nell'hotel e in città, e quando avrò casa voglio prendere un insegnante privato, perché voglio davvero imparare. Voglio essere in grado di capire tutto ciò che dicono l'allenatore e i giocatori, il che mi aiuterà anche in campo. E in generale, conoscere altre lingue è una skill importante da avere nella vita".