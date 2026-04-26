Marotta a Dazn: “Anno scorso penalizzati con decisioni determinanti per il campionato”

vedi letture

"Al di là di questo, siamo forti della nostra correttezza e tranquillità".

Nel pre-partita della sfida contro il Torino, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN.

L'Inter viene citata nel caso Rocchi, un commento ufficiale del club?

"Abbiamo visto questi commenti e siamo rimasti meravigliati, non abbiamo un elenco di arbitri graditi o di arbitri non graditi, assolutamente no. Limitatamente alla stagione scorsa, visto che si parla di quello, abbiamo avuto anche decisioni avverse. Addirittura alcune acclarate dagli organi della CAN, tipo in Inter-Roma dove non ci fu dato un rigore che poteva essere determinante ai fini del risultato finale. Questo è un dato oggettivo. Al di là di questo, siamo forti della nostra correttezza e tranquillità. Oggi siamo qua per affrontare il capitolo, un esame importante, perché vogliamo a tutti costi portare a casa questo scudetto, vogliamo fare il più in fretta possibile. E poi ci contreremo su un altro traguardo che è quello della Coppa Italia, che sarebbe per noi l'eventuale decima vittoria in questo trofeo".

Si è già fatto una idea delle conseguenze?

"No, posso dire che siamo molto tranquilli. Non aggiungo altro.

Quanto è importante che se lo godano fin o alla fine, i tifosi, senza farsi condizionare da cose esterne?

"Si, vincere lo scudetto su campo amico davanti a tutti i tifosi è una cosa bellissima. Capita che queste vittorie arrivino in modi inspiegabili, ma sarebbe bello vincerlo domenica. Al di là della considerazione, oggi siamo qua con grande merito ed è un traguardo che sicuramente in tempistiche anche differite vogliamo portare a casa e vincere"