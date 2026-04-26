Caso Rocchi, Sabatini: "Le intercettazioni ci sono, i pm non avrebbero usato quei termini"

Caso Rocchi, Sabatini: "Le intercettazioni ci sono, i pm non avrebbero usato quei termini"TuttoNapoli.net
Oggi alle 19:00Le Interviste
di Antonio Noto
"Quando si arriva a questo, il Pm ha in mano qualcosa di sicuro da proporre agli indagati".

Nel corso di 'Microfono aperto' su Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del caso Rocchi che tira in ballo anche l'Inter: "Le intercettazioni ci sono. Il Pm non userebbe termini come 'designazioni schermate' o 'arbitri graditi' senza prove. È una supposizione non campata in aria: quando si arriva a questo, il Pm ha in mano qualcosa di sicuro da proporre agli indagati".

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