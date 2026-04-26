Caso Rocchi, Sabatini: "Le intercettazioni ci sono, i pm non avrebbero usato quei termini"
Nel corso di 'Microfono aperto' su Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del caso Rocchi che tira in ballo anche l'Inter: "Le intercettazioni ci sono. Il Pm non userebbe termini come 'designazioni schermate' o 'arbitri graditi' senza prove. È una supposizione non campata in aria: quando si arriva a questo, il Pm ha in mano qualcosa di sicuro da proporre agli indagati".
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