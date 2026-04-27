Prima pagina

Il Mattino: "Non solo Rocchi: i pm indagano sul sistema arbitri"

Il Mattino: "Non solo Rocchi: i pm indagano sul sistema arbitri"
Oggi alle 00:15Notizie
di Antonio Noto
In taglio alto spazio al weekend di riposo degli azzurri dopo il 4-0 alla Cremonese.

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al caso Rocchi: "Non solo Rocchi: i pm indagano sul sistema arbitri. 'Fischietti graditi all'Inter', faro su più partite". In taglio alto spazio al weekend di riposo degli azzurri dopo il 4-0 alla Cremonese: "Dopo la goleada mare e sorrisi: il Napoli si ricarica". Di seguito la prima pagina integrale.