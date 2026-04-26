Caso Rocchi, parla il legale: "Imputazioni non chiare, non indicati altri soggetti coinvolti"

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Lo spiega l'avvocato Antonio D'Avirro, legale del responsabile CAN Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale.

"Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato". Lo spiega l'avvocato Antonio D'Avirro, legale del responsabile CAN Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale, a proposito delle imputazioni contestate dalla Procura di Milano e, in particolare, quella di aver favorito l'Inter facendo in modo che il "poco gradito" Daniele Doveri non arbitrasse i nerazzurri nella fase finale del campionato scorso.

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