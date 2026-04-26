Iannicelli: "Resto coi numerosi dubbi di questa stagione, Conte ha un dovere"

vedi letture

"Ci saranno da valutare ritorni importanti alla base, penso soprattutto a Lucca e a Noa Lang".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "Io credo che con la Cremonese sia stata una partita logica in questo finale di stagione, nel quale il Napoli purtroppo non ha più la possibilità di difendere lo scudetto, ma ha il dovere intanto di onorare il torneo e questo, voglio dire, in una logica sportiva, va sempre messo come punto fermo. Ma soprattutto deve, in tutte le sue componenti, dare delle risposte per il futuro. Ecco, questa è una partita estremamente proiettata al futuro, perché questa, come le prossime, servirà a chiarire chi l’anno prossimo dovrà far parte del gruppo Napoli, a cominciare, direi, proprio dall’allenatore, perché la posizione di Conte è tutt’altro che chiara. Non lo dico io: lo dice l’esigenza che avranno le parti di vedersi non appena sarà conquistata la Champions.

Di positivo c’è che questo punteggio avvicina il Napoli ulteriormente alla conquista matematica della Champions, anche se il traguardo è stato sostanzialmente e virtualmente raggiunto. Io resto sempre con i numerosi dubbi che hanno accompagnato questa stagione riguardo al numero di infortuni e di indisponibilità, riguardo a una gestione della rosa che in alcuni casi ha lasciato perplessi. Abbiamo visto per esempio, che Allison — ripeto, guardiamo anche al valore dell’avversario — dimostra di poter essere protagonista e forse il suo impiego è stato centellinato in un momento della stagione in cui avrebbe potuto dare di più e fare meglio al servizio dei propri compagni.

Insomma, un buon test di verifica, una buona prova collettiva e direi anche nelle varie individualità, a cominciare da Antonio Conte, che però persiste poi in certe scelte che oggettivamente lasciano perplessi, ma che soprattutto ha il dovere, secondo me, quanto prima, di chiarire con la società quali saranno i progetti futuri. Perché ci saranno decisioni anche dolorose da prendere, perché certamente qualche nome pesante lascerà il Napoli per ragioni anagrafiche o contrattuali. Ci saranno da valutare ritorni importanti alla base, penso soprattutto a Lucca e a Noa Lang. Ci sarà da verificare il tipo di gioco e di prospettive che, in Italia e in Europa, il Napoli vorrà avere nella prossima stagione. E credo che partite come quella di questa sera dimostrino che il Napoli, quando è il Napoli, fa il suo dovere e le vince senza affanni".