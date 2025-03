Mediaset, Auriemma: “Il Napoli ora ha due vantaggi rispetto a Atalanta e Inter”

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Il Napoli rispetto all’Atalanta ha giocato 31 partite contro 42 e contro l’Inter 31 contro 41 e quindi nel periodo cruciale, quando le forze vengono meno, ha un entusiasmo atletico che le altre non avranno a lungo.

Il Napoli oggi è fresco, ritrova anche degli infortunati, uno su tutti Neres, ed un tecnico a dispetto di un mercato non da Scudetto, non s’è depresso, ha rimescolato le carte e ripreso giocatori dalla panchina come Billing e soprattutto Raspadori ed ha riformato la squadra che non gioca né col 3-5-2 né col 4-3-3 ma con un 4-2-3-1 con McTominay ala sinistra per avvicinare Raspadori a Lukaku e questo lo premia con i gol. Il Napoli è fresco con 11 partite in meno delle altre e con un tecnico non metodico ma che modifica se stesso”.