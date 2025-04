Mediaset, Auriemma: “Inter nel panico e ormai logorata. Poteva uscire già col Bayern…”

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset: “McTominay? E’ diventato l’alter ego di Lukaku. Conte s’è inventato un’altra soluzione, è l’assaltatore che è adesso. A questo punto con 5 gol nelle ultime 3 partite vinte decisive per svoltare, senza mai subire gol, e tre sconfitte dell’Inter.

Inter? E’ una squadra in pieno panico, si sta difendendo troppo bassa, vedete come ha preso i gol. Pure col Bayern, se non fosse stato per i gol sbagliati. E’ una squadra logorata dal pensiero della Champions ed ha trascurato senza volerlo le altre competizioni e ora rischia di far male anche lì”.