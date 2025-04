Mediaset, Biasin difende Inzaghi: “E’ proprio per quei cambi che è in corsa su tutti i fronti!”

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, ha parlato del pari dell'Inter contro il Parma nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “La partita si era messa bene, 2-0 e tutto sotto controllo, poi l’Inter perde i suoi riferimenti e due punti. Quando l’Inter non vince una gara, poi in questo modo, tutti puntano il dito contro Inzaghi ed alcuni giocatori. L’Inter deve vincerle tutte, non può pareggiare alcune gare, diventa un dramma e si parla dei cambi.

Ancora adesso non abbiamo capito che è una situazione obbligatoria se vuoi andare avanti su tutto, a meno che non si voglia provocare. Si fa il processo ad Inzaghi dopo Parma, lo accetto ma se è in corsa su tutti i fronti è proprio per chi guida l’Inter ha gestito così, centellinando i giocatori altrimenti non ci arrivavi. Vedete cosa hanno fatto Barcellona o Arsenal”.