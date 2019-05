Mediaset, D'Alessandro: "Sarri nervoso? Non credo alla spiegazione fornita dal Chelsea..."

Clima teso in casa Chelsea in vista della finale di Europa League. Dopo la sfuriata di ieri di Maurizio Sarri dopo la lite tra Higuain e David Luiz, la giornalista di Mediaset Irma D'Alessandro ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Dopo una mattinata molto intensa di lavoro a Baku, non vedo l’ora di godermi la finale. Sono convinta che lo scatto di nervi di Sarri non sia dovuto alle telecamere come il Chelsea vuole far credere anche perché si sa che in una parte dell’allenamento della vigilia può assistere anche la stampa. Qui nessuno per strada parla inglese per cui ci facciamo capire a gesti!”.