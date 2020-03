Mediaset, Martino: "Ospedali quasi al collasso, numero contagi aumenta e mancano le attrezzature!"

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Gli ospedali sono già quasi al collasso, il numero di contagiati ogni giorno è rilevante. A Napoli, Salerno e Caserta con tre ospedali stanno lavorando ma l'importante è che arrivino anche le attrezzature: il problema principale è quello. Per l'Ospedale del Mare si parla di una 70ina di posti letti disponibili in futuro. Ma, ripeto, si attendono anche le forniture che non arrivano. Per la ripresa del calcio si può ancora avere un briciolo di speranza. Se ci fosse qualche possibilità per ripartire a giugno, che si vada avanti. Lo so che non è facile ma si può tentare di farlo.