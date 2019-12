Mediaset, Pinelli: "Il compito più complicato di Gattuso sarà extra campo"

Si parla tanto di Gennaro Gattuso ovviamente, giunto al suo secondo giorno di Napoli. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Pietro Pinelli, giornalista Mediaset: “Gattuso è stato molto più espansivo del solito nella conferenza di presentazione di ieri. Lui generalmente predilige i fatti alle parole. Il tecnico si è infilato in uno spogliatoio poco sereno non solo per i risultati sportivi, ma per tutto il contorno dopo il famoso 5 novembre ed il compito più complicato di Gattuso sarà proprio extra campo perché il valore dei calciatori lo conosciamo tutti”.