Mediaset, Sabatini: "Ci sta il paragone Gattuso-Simeone, Rino più concentrato sui calciatori"

Sandro Sabatini, durante il microfono aperto di Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori, parlando ovviamente anche del Napoli: "Gattuso-Simeone? Un paragone che mi piace, anche se non sono fan del Cholo. Rino ha un po' le caratteristiche sue e anche di Conte, mi pare che sia più misurato in panchina nei confronti del pubblico, è più concentrato sui calciatori.



Demme? Mi piace, si vede che ha il carisma da capitano. Corre per tutti e ha grande altruismo per i suoi compagni.



Barcellona? Quando vedo giocare Busquets e De Jong mi pare che il secondo sia sprecato. L'assenza del primo e di Vidal potrebbe far sì che il Barcellona inserisca giocatori nei posti giusti. De Jong deve fare il ruolo che faceva all'Ajax".