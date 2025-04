Mediaset, Sabatini demolisce Inzaghi: “Aveva lo Scudetto in pugno prima dei cambi. E perché 65’ e non 75’?”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Non si può dopo Parma far passare i cambi come la voglia di alcuni di fare un dramma. La partita era cambiata nel secondo tempo e devi togliere Dimarco dopo 60’ per il Bayern, poi c’è il gol e ricambi di nuovo. Lautaro pure lui ha 60’? Ma Calhanoglu perché? Poi mi spiegate cosa cambia tenere un giocatore 65’ o 75’? Ma la partita l’avete vista?

Tutti i cambi dell’Inter hanno peggiorato la squadra, poi dire che Inzaghi è in testa di qua e in fondo di là perché ruota si fa un torto al valore dell’Inter. Lo scenario in quel momento era 2-0 a Parma, campionato quasi deciso e poi affrontavi un Bayern con 8 infortunati. Avevi lo Scudetto in mano!”.