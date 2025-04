Mediaset, Sabatini: "Ko Inter nel derby potrebbe lasciare il segno, non solo nel fisico"

Sandro Sabatini, ai microfoni di Mediaset nel post partita di Inter-Milan 0-3, ha commentato la sconfitta della squadra di Inzaghi e delle possibili conseguenze in vista dei prossimi impegni: "Mi sorprende di più la vittoria del Milan o la sconfitta dell'Inter? Entrambe. Mi incurioscisce quello che comporterà per l'Inter, quali saranno i riflessi per la sconfitta. Potrebbe lasciare il segno, non solo nel fisico ma anche nella mente".

