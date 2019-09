Mediaset, Sabatini su Mertens-Fiorentina: "La prova tv avrebbe effetti collaterali gravi"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è tornato sulla simulazione di Dries Mertens nella prima giornata contro la Fiorentina, nel corso del suo intervento a Radio Sportiva: "Giusto tenere la lente d'ingrandimento sulle simulazioni, ma c'è comunque l'arbitro in campo ed il Var ad aiutare. Un terzo grado di giudizio su una simulazione potrebbe avere effetti collaterali anche gravi, significherebbe sconfessare la scelta dell'arbitro. Comunque non voglio negare l'evidenza, quella di Mertens in Fiorentina-Napoli era una simulazione netta. Non esageriamo però con il microscopio nel calcio. Godiamoci questo sport anche con quella piccola percentuale di errore arbitrale".

Sul razzismo nel mondo del calcio: "Vanno messe delle telecamere in più allo stadio e vedrete che verranno scovati gli autori di certi cori. Poi la voglia passa... Attenzione a non far passare tifoserie intere come becere e razziste".