Mediaset, Trevisani: “Inter, mi aspetto un collasso come a Firenze tra Bologna e Milan…”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, si è soffermato sull'Inter nel corso della trasmissione 'Pressing': “L’Inter deve ripetere la prova dell’andata, se gioca in quel modo non perde di due gol. Il Bayern proverà qualche mossa in più, non si sente eliminato. Ho visto però uno Gnabry in forma in campionato, l’Inter dovrà fare un grande sforzo, poi dovrà rifarlo col Bologna e poi col Milan in Coppa.

Non so se basterà, mi aspetto come già accaduto che abbia una giornata di collasso come Fiorentina-Napoli, spero non col Bayern, ma poi ci sono Bologna, Milan, non credo però che farà tutte le gare come col Bayern altrimenti sarebbero robot e non lo sono. Dopo il gol di Piccoli… prima di quello di Bisseck ci sono stati dei momenti così”.