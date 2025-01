Mediaset, Trevisani: “Non tolgo l’Atalanta dalla lotta Scudetto, può mettere il turbo!”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing' in onda su Canale 5: "Io non tolgo ancora l’Atalanta che solitamente fa sempre meglio nel girone di ritorno e quest’anno aveva fatto quasi 40 punti. Se vola di nuovo negli ultimi 3 mesi l’Inter ha tante partite, il Napoli no ma l’Atalanta può mettere il turbo anche se ad oggi sembra lotta a due.

Il Napoli ha una media per fare 90 punti, meno partite delle altre. Juan Jesus ha fatto 21 partite nell’anno dello Scudetto, c’è un gap da Buongiorno eppure non si vede. All’inizio il Napoli era un’altra squadra, poi si era fatto male Lobotka, ora gioca bene e delle ultiem 6 vittorie di fila, 4 sono in trasferta tra cui Firenze e Bergamo, risultati grossi. Anguissa? Gli allenatori spostano, lui è retrocesso col Fulham, fece un mondiale ridicolo, se hai Spalletti e Conte è un altro conto…”.