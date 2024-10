Mediaset, Trevisani: “Rigore Politano? Basta rigorini, vi sembra una cosa seria?

Il giornalista Riccardo Trevisani durante la trasmissione 'Pressing' ha commentato così l'episodio del rigore concesso al Napoli al Castellani

L'Empoli ha vinto a Roma, fermato la Juventus, prende pochi gol, avrebbe fermato il Napoli senza quel rigore perché gioca molto bene e prende pochi gol.

Poi quanti allenatori avrebbero tolto Lukaku dopo meno di un’ora? Non per far entrare Mbappè peraltro ma Simeone. Rigore? Anjorin prova a non intervenire ma l’atteggiamento gli arbitri non lo vedono. Abisso ha sbagliato. Rocchi ci ha detto che non vanno dati rigorini, il rigore è una cosa seria, questa è una cosa seria?”.