Mediaset, Zazzaroni: “Rigore Di Lorenzo? Non c’è uniformità, in Fiorentina-Lazio dissero che si dà sempre!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Rigore Di Lorenzo? Fiorentina-Lazio hanno dato rigore per un pestone quasi col giocatore fuori dal campo. Per regolamento dissero che è rigore, step on foot, ora invece non l’hanno dato su Di Lorenzo. Io non li darei, ma deve esserci uniformità e quindi darli tutti”