Meglio il Napoli di Spalletti o di Sarri? Cucci: "Sono permalosissimi, meglio non scegliere..."

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti e Sarri sono permalosissimi, meglio non individuare quale dei due a Napoli ha fatto il calcio più bello. Finalmente questo Napoli però mi pare molto simile a quello di Bianchi, una squadra pratica, non più come negli ultimi anni. Vorrei tanto che quelli che fanno il mio mestiere riuscissero a spiegare bene le cose".