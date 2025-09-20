De Paola: “Critiche esagerate, soprattutto da Napoli! 20’ importanti, il resto non è giudicabile”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola, che ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Manchester City: “Ho trovato delle critiche esagerate al Napoli e le ho registrate soprattutto dalla piazza napoletana. Si può mai giudicare in questo calcio moderno, in 11 contro 10? Nei primi 20 minuti la prova del Napoli mi ha dato delle sensazioni molto positive, il primo tiro in porta è stato degli azzurri con Beukema che ha costretto Donnarumma ad una parata importante.

Da questa partita io traggo solo sensazioni importanti, poi il resto conta zero. Fare un’analisi tecnica su questa gara è completamente sbagliato”.