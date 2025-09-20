Varriale: “Commenti assurdi dopo Manchester! Sconfitta salutare per il Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Io credo che la sconfitta di Manchester sia salutare per il Napoli, come ha detto anche Conte per migliorare alcune convinzioni del gruppo. Dopo la partita dell’Etihad ho letto dei commenti assurdi, non solo sui social ma anche su qualche giornale. E’ interessante vedere anche la reazione caratteriale contro il Pisa. Nel calcio si può perdere, ora ha la possibilità di reagire subito e di rimettere la barra dritta.

Formazione anti-Pisa? Io credo che ci sarà qualche cambiamento. Alcuni calciatori che hanno giocato 90 minuti a Manchester potrebbero riposare. Potrebbe esserci una chance per Lucca e per Neres, per aprire una difesa che ovviamente mi immagino sarà particolarmente massiccia. Io credo che la gestione del gruppo di Conte sarà uno dei quiz principali che dovrà risolvere in questa stagione”.