Manchester non ha tolto certezze: cosa ci ha detto la gara dell'Etihad

Lo schiaffo di Manchester ha rinforzato l'orgoglio e non ha tolto certezze. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che, era l'esame che Conte aspettava da tempo, al momento giusto e nello stadio giusto per capire a che punto è la crescita della sua squadra, ma l'espulsione ha scompaginato il test, ma i suoi uomini dall’Etihad sono comunque rientrati con una nuova consapevolezza:

"70 minuti in inferiorità numerica non si possono concedere a nessuno, figurarsi a una macchina da gol, tra le più forti d’Europa. Eppure il Napoli ha retto, tatticamente e pure tecnicamente, per più di un’ora. E anche dopo essere andato sotto, non ha mai staccato la spina. Segnale forte per il gruppo: sì, sta nascendo una grande squadra. Che adesso, però, deve dimostrare in campionato che il lavoro fatto dalla società in estate è stato finalizzato proprio per essere competitivi su tutti i fronti", a partire ovviamente da lunedì col Pisa con diversi cambi e forse anche quel 4-3-3 finora non utilizzato.