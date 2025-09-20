Conte cambia! Gazzetta: "Fuori un Fab Four e dentro Neres, si torna al 4-3-3"

vedi letture

Archiviata la serata amara di Manchester è già tempo di scelte in vista di Napoli-Pisa. La Gazzetta dello Sport racconta di un nuovo con diversi cambi e probabilmente anche un nuovo atteggiamento. Riposerà uno dei Fab Four, secondo il quotidiano: non De Bruyne, ovviamente sostituito dopo 20’ nella sua vecchia casa: in questo senso Gilmour scalpita e potrebbe prendere il posto di Lobotka in regia, ma la vera novità è il ritorno tra i titolari di David Neres, l’uomo in più nella passata corsa scudetto:

"E col brasiliano in campo si tornerà al vecchio sistema di gioco col tridente offensivo, rinunciando a uno tra Anguissa e McTominay, con lo scozzese che sembra essere il candidato principale a un turno di riposo. Neres a sinistra regala al Napoli ampiezza, imprevedibilità, possibilità di arrivare facilmente sul fondo per un cross a uscire, meno leggibile dai portieri. David fu straripante a Udine, Genova, Firenze e Bergamo, contribuì in maniera pesante al filotto di sette vittorie consecutive che alla fine si rivelò decisivo nella volata tricolore. Quando David è al top della forma, diventa immarcabile. E adesso, passato il guaio muscolare accusato prima del Cagliari, sembra proprio arrivato il suo turno".