Arriva il Pisa e partono le rotazioni: Conte va verso cambi in ogni reparto

C'è da voltare subito pagina dopo la sconfitta di Manchester. In questo senso Conte non ha perso tempo: ha invitato all’equilibrio i suoi ragazzi e li ha chiamati subito sul campo di allenamento per preparare la gara di campionato di lunedì al Maradona contro il Pisa, scrive il Corriere del Mezzogiorno in merito alla giornata di ieri a Castel Volturno. L'obiettivo è riprendere subito il cammino in serie A per non farsi soffiare il primato da una Juventus che quest’anno sembra agguerrita.

Può essere anche l'occasione di qualche rotazione, tenendo fuori i più affaticati anche se l’espulsione di Di Lorenzo dopo soli 21 minuti di partita ha stravolto il piano gara e anche il minutaggio dei giocatori coinvolti. In porta dovrebbe rientrare Meret, Di Lorenzo sarà nuovamente nell’undici titolare, con Beukema che dovrebbe giocare al fianco di Juan Jesus nel mezzo; a sinistra invece spazio a Olivera. De Bruyne, che sarebbe stato risparmiato, giocherà invece e - si legge - Lobotka invece dovrebbe riposare con Gilmour indiziato a prenderne il posto. Anguissa, McTominay e Politano dovrebbero essere confermati, mentre Hojlund lascerà il posto a Lucca.