Il Roma: "Napoli, operazione sorpasso"

Oggi alle 00:10Notizie
di Francesco Carbone

“Napoli, operazione sorpasso”, apre così in prima pagina il quotidiano napoletano Il Roma nell'edizione odierna. Il sommario: “La Juve pareggia, con il Pisa per la vetta solitaria. Conte torna al 4-3-3”. Di seguito la prima pagina integrale.