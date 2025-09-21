Prima pagina

Il Mattino: "Domani c’è il Pisa, scatta il turnover nel Napoli”

di Francesco Carbone

"Il fattore Neres”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della partita di domani del Napoli contro il Pisa: “Domani c’è il Pisa, scatta il turnover nel Napoli”. Di seguito la prima pagina integrale.